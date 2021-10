NCIS saison 19 : McGee nouveau chef de la team après le départ de Gibbs ? On a la réponse

C'est officiel, Mark Harmon a quitté NCIS. Dans l'épisode 4 de la saison 19 diffusé le 11 octobre 2021 sur CBS aux USA, on pouvait en effet voir Gibbs - son personnage, prendre la décision de rester en Alaska. Un choix qui était attendu depuis plusieurs mois suite à sa mise à pied, mais qui n'est désormais pas sans conséquences. Et pour cause, il faut dès à présent lui trouver un remplaçant en tant que chef de la team.

McGee futur leader de la team ?

Pour l'heure, si l'on se fie à l'épisode 5 diffusé ce lundi 18 octobre 2021, les créateurs de la série policière n'ont toujours pas choisi l'heureux élu. En revanche, on sait déjà que McGee - le plus expérimenté de l'équipe actuelle et donc le plus légitime à lui succéder, n'héritera pas de ce rôle si important.

Au détour d'une discussion avec Alden Parker, McGee a en effet confessé avoir dans un premier temps considéré ce poste, avant d'avoir réalisé qu'il n'était pas fait pour ça, "Ce travail n'est pas ce que je veux. Pas aussi fun, les horaires sont encore pires, on est moins sur le terrain, sans oublier toute la paperasse". Une révélation étonnante ? Pas tellement. Si McGee n'a jamais fui les responsabilités, il n'a néanmoins pas envie de suivre les traces de son mentor alors même qu'il est aujourd'hui à la tête d'une heureuse famille avec Delilah et ses enfants, John et Morgan.

"Je ne veux pas être cette personne"

Aussi, relancé un peu plus tard sur le sujet par Torres, McGee lui a tout simplement révélé ne pas être Gibbs et donc ne pas se sentir prêt à faire du Gibbs. Encore marqué par le fait que le héros incarné par Mark Harmon n'a pas hésité à lui tirer dessus l'an passé afin de lui sauver la vie, l'ex-bleu de NCIS a confessé, "Je ne suis pas Gibbs. (...) Je ne peux pas imaginer ce que a dû lui faire que d'appuyer sur la détente. Mais il savait qu'il pouvait le faire. Mais est-ce que moi je le pourrais ?"

Puis, face aux doutes de son collègue qui aurait aimé le voir prendre la tête de la team, le personnage de Sean Murray s'est montré implacable, "Je ne veux pas être cette personne qui doit appuyer sur la détente. S'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre de Gibbs, c'est combien ce travail peut te bouffer. Complètement. Tu sais ce qu'il a dû faire pour s'enfuir ? Aller en Alaska ! J'ai une famille. Ca ne peut pas être moi, je ne peux pas faire ça..."

Et si c'était le bon moment pour faire revenir Tony, qui n'a jamais caché son ambition d'avoir un tel rôle au NCIS ?