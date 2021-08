NCIS saison 19 : Michael Weatherly (Tony) enfin de retour ? La photo qui sème le doute

Une simple rumeur, mais une possibilité

Attention, on le rappelle, il ne s'agit que d'une rumeur. Premièrement, on ne sait pas réellement de quand date cette photo, même si elle ne semble pas très actuelle. Deuxièmement, Michael Weatherly est toujours attaché à la série Bull, dont une saison 6 est en production. Autrement dit, même en cas de retour dans NCIS, sa présence ne pourrait être qu'exceptionnelle et limitée.

Néanmoins, les raisons d'y croire existent. Déjà, Michael Weatherly s'est toujours montré ouvert à l'idée de faire un petit coucou dans NCIS à l'avenir. Cela ne devrait donc pas être difficile de le convaincre, d'autant plus que Bull est une série qui appartient également à CBS. De même, on l'a vu ces dernières années, le retour de Cote de Pablo en tant que Ziva a permis de relancer l'histoire d'amour entre elle et Tony. On ajoute à cela la situation personnelle / professionnelle de Gibbs, et on comprend qu'il y a de nouvelles choses à raconter avec ce personnage.

Après tout, avec la possible officialisation de la retraite de Gibbs cette saison - ce qui pourrait entrainer la fin de NCIS, il n'est pas idiot de penser que les scénaristes imaginent déjà la conclusion de la série avec la mise en scène du retour de Tony au sein de l'équipe et sa succession en tant que leader. C'est un rôle qu'il a déjà connu par le passé et qui lui semblait destiné avant son départ. Cela ne reste qu'une théorie, mais on y croit.

La saison 19 de NCIS débutera le 20 septembre 2021 aux USA.