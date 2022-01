NCIS Los Angeles saison 13 : bientôt la fin de la série ? L'inquiétant message de Eric Christian Olsen

Les étranges hashtags utilisés par Eric Christian Olsen

Et là où certains fans rappellent avec justesse qu'il a également ajouté les hashtags "Pourquoi Se Prendre Au Sérieux" et "JK" (aka "Just Kinding" = "Je Plaisante"), ce qui laisserait entendre que ce n'était qu'une blague, d'autres pointent du doigt que ces précisions pourraient en réalité concerner le hashtag WTF "Kensi Abattue / A Terre", presque plus alarmant. De même, il a notamment écrit plus loin "On Ne Sait Jamais", "Célébrons Ce Que L'On A" et "Profitons Du Voyage", qui correspondent davantage à l'idée d'une page qui s'apprête à se tourner...

Doit-on vraiment préparer nos mouchoirs ? On vous rassure, ce n'est qu'une théorie à prendre avec des pincettes. Pour l'heure, ni CBS, ni les producteurs n'ont laissé entendre que NCIS Los Angeles pourrait réellement prendre fin en mai prochain. Surtout, depuis quelques jours maintenant, le tournage est de nouveau interrompu la faute à l'épidémie de Covid-19 qui frappe les USA. De fait, il n'est pas impossible que cette saison 13 soit portée par moins d'épisodes que prévu, ce qui n'offrirait clairement pas les conditions idéales aux créateurs pour conclure correctement la série.