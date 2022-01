Grey's Anatomy saison 18, NCIS saison 19... les tournages en pause à cause du Covid-19

Et c'est reparti ! Après une pause forcée en 2020 lors du début de la pandémie, le variant Omicron pourrait bien avoir aussi des conséquences sur le monde de la télévision et du cinéma. En France, plusieurs studios ont déjà repoussé les sorties de leurs films et, aux US, ce sont les tournages qui sont déjà impactés.

Les tournages de Grey's Anatomy, NCIS et d'autres en pause

En ce début 2022, les acteurs de certaines séries vont avoir un peu plus de vacances que prévu. En effet, plusieurs productions ont décidé de prolonger la pause hivernale face à l'arrivée du variant Omicron. En Californie où se déroulent les tournages de Grey's Anatomy, NCIS ou encore The Rookie, plus de 59 000 cas positifs de Covid-19 ont été recensés ce mercredi 5 janvier 2022 (plus de 704 000 cas pour les Etats-Unis dans sa globalité pour cette même journée).

Face à l'incertitude sur la situation sanitaire et pour prendre un peu de temps de réflexion, les productions ont donc décidé de faire une pause dans les tournages. Du côté de la saison 18 de Grey's Anatomy et de la saison 5 de Station 19, le tournage a été repoussé de quelques jours seulement. Il devrait reprendre le 12 janvier au lieu du 10 janvier mais rien ne dit qu'il reprendra bien à cette date. La production de The Rookie (la saison 4 est en tournage), elle, n'a pas précisé de date de reprise pour le moment.

Du côté des NCIS, la pause s'annonce un peu plus longue. NCIS : Los Angeles dont la saison 13 est actuellement diffusée aux US devait reprendre son tournage dans quelques semaines mais il a été décalé à une date non précisée en février. Quant à la saison 19 de NCIS ? La production est en pause et aucune date de retour n'est annoncée. Des décisions qui auraient été prise uniquement par précaution pour protéger l'équipe et non pas à cause de cas positifs, précise TVLine.

Chicago Fire touchée par des cas positifs

En revanche, du côté de Chicago Fire, le tournage a été interrompu cette fois à cause de cas positifs. Selon Deadline, le tournage de la saison 10 a déjà repris mais plusieurs membres de l'équipe dont possiblement des acteurs ont été testés positifs. Une pause de quelques jours a donc été annoncée, le tournage devant reprendre la semaine prochaine.

Des pauses qui - si elles ne durent pas - ne devraient pas impacter les retour des séries à la télévision américaine. Si vous voulez savoir quand revient votre série préférée en 2022, ça se passe sur notre récap des dates de retour des séries US.