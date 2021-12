Grey's Anatomy saison 18, Riverdale saison 6... : les dates de retour des séries en 2022

Chaque année, les séries américaines prennent une pause pour l'hiver. Si certaines seront de retour dès début janvier comme la saison 19 de NCIS sans Mark Harmon, la suite de la franchise Chicago ou encore la saison 5 de Young Sheldon, il faudra attendre beaucoup plus pour d'autres.

Comme par exemple avec la saison 6 de Riverdale qui ne revient qu'en mars ou encore avec la saison 18 de Grey's Anatomy qui n'arrivera que fin février. D'autres n'ont même pas de date de sortie fixée pour le moment !

Tu veux savoir quand reviendra ta série préférée ? La liste est ci-dessous :

Les dates de retour des séries en 2022 dans l'ordre alphabétique (diffusion française indiquée si disponible)

4400 (saison 1) : 17 janvier

9-1-1 (saison 5) : printemps 2022

9-1-1 Lone Star (saison 3) : 3 janvier

All American (saison 4) : le 22 février en US+24 sur Salto.

All American : Homecoming (nouveauté) : 21 février

A Million Little Things (saison 4) : 23 février

Batwoman (saison 3) : 12 janvier

Black-ish (saison 8) : 4 janvier

The Blacklist (saison 9) : 6 janvier

The Big Leap (nouveauté) : disponible actuellement sur Disney+ (un épisode par semaine).

Big Sky (saison 2) : 24 février

Blue Bloods (saison 12) : 7 janvier

Bob Hearts Abishola (saison 3) : 3 janvier

Bob's Burgers (saison 12) : 9 janvier

B Positive (saison 2) : 6 janvier

Bull (saison 6) : 6 janvier

Call Me Kat (saison 2) : 9 janvier

Charmed (saison 4) : 11 mars

Chicago Fire (saison 10) : 5 janvier

Chicago Med (saison 7) : 5 janvier

Chicago PD (saison 9) : 5 janvier

The Conners (saison 4) : 5 janvier

CIS : Vegas : la saison 1 est terminée, une saison 2 est commandée.

Dynastie (saison 5) : 11 mars

The Equalizer (saison 2) : 2 janvier

FBI (saison 4) : 4 janvier

FBI : International (saison 1) : 4 janvier

The Flash (saison 8) : 9 mars

Ghosts saison 1 : 6 janvier

The Goldbergs (saison 9) : 5 janvier

Good Doctor (saison 5) : printemps 2022

Good Sam (nouveauté) : 5 janvier

Grey's Anatomy (saison 18) : 24 février

Home Economics (saison 2) : 5 janvier

In The Dark (saison 4) : date à venir

Kung Fu (saison 2) : 9 mars

La Brea : saison 2 terminée, une saison 2 est commandée

Law & Order: Organized Crime (saison 2) : 6 janvier

Legacies (saison 4) : 27 janvier

Legends of Tomorrow (saison 7) : 12 janvier

Les Griffin (saison 20) : 9 janvier

Magnum (saison 4) : 7 janvier

Most Wanted Criminals (saison 3) : 4 janvier

Nancy Drew (saison 3) : 7 janvier

NCIS (saison 19) : 3 janvier

NCIS Hawai'i (saison 1) : 3 janvier

NCIS Los Angeles (saison 13) : 2 janvier

The Neighborhood (saison 4) : 3 janvier

New Amsterdam (saison 4) : 4 janvier

New York Unité Spéciale (saison 23) : 6 janvier

Ordinary Joe (saison 1) : 3 janvier

Our Kind People (saison 1) : 11 janvier

Queens (saison 1) : 4 janvier

The Resident (saison 4) : 1er février

Riverdale (saison 6) : dès le 7 mars en US+24 sur Netflix.

The Rookie : le flic de Los Angeles (saison 4) : 2 janvier

Roswell New Mexico (saison 4) : date à venir

This is Us (saison 6) : 4 janvier

SEAL Team (saison 5) : 2 janvier

Les Simpson (saison 33) : 2 janvier

Stargirl (saison 3) : date à venir

Station 19 (saison 5) : 24 février

Superman & Loïs (saison 2) : dès le 19 janvier en US+24 sur Salto.

SWAT (saison 4) : 2 janvier

United States of Al (saison 2) : 6 janvier

Walker (saison 2) : 13 janvier

Young Rock (saison 2) : 15 mars

Young Sheldon (saison 5) : 6 janvier