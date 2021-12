Riverdale saison 6 en pause : voici la date de retour et c'est dans longtemps

Les fans de Riverdale ont dû se montrer patients ces derniers mois. Avec la pandémie, le tournage a été interrompu puis repoussé : ce n'est qu'en janvier 2021 que la saison 5 a débuté. Divisée en deux avec une grande pause au milieu, le show est finalement revenu plus vite qu'on ne le pensait pour sa saison 6 qui a débuté mi-novembre alors que la saison 5 avait pris fin en octobre. Après 5 épisodes centrés sur l'univers alternatif Rivervale durant lesquels on a assisté à la mort d'Archie (et pas que) et au retour de Sabrina, c'est l'heure de la pause.

La saison 6 de Riverdale revient le...

Pour découvrir l'épisode 6 de la saison 6 de Riverdale, il va falloir patienter un petit moment. La série ne prend pas uniquement une pause pour les vacances de Noël : la suite du show ne sera diffusée que le 6 mars prochain aux US sur la CW. Rendez-vous donc le 7 mars 2022 pour le découvrir en France, toujours sur Netflix. Oui, c'est dans looongtemps !

Un acteur recruté pour la suite

Cette longue pause va permettre aux acteurs d'avancer le tournage de la suite de la saison 6. Et d'ailleurs, on sait déjà qu'un nouveau personnage va débarquer... et qu'il sera un nouvel ennemi d'Archie (KJ Apa). Comme l'annonce Deadline, Chris O'Shea qui a joué Andrew dans la saison 3 de You rejoint le casting. L'acteur incarnera Percival Pickens, descendant de l'un des pères fondateurs de Riverdale. Un personnage qui s'annonce important dans la suite et pas très sympa puisqu'il voudra "faire de Riverdale une utopie, un rêve sombre qu'il va tenter de réaliser calmement mais impitoyablement" précise la présentation du personnage.