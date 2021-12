Riverdale : la saison 7 sera-t-elle la dernière ? Cole Sprouse semble confirmer

Cole Sprouse (Jughead) parle de la fin de Riverdale : "Nous sommes définitivement sur la dernière ligne droite"

Ce mardi 14 décembre 2021, Riverdale fête son 100ème épisode ! Un beau parcours pour la série de la CW diffusée sur Netflix en France. Malgré des intrigues parfois ridicules, la série avec KJ Apa (Archie), Cole Sprouse (Jughead), Lili Reinhart (Betty), Camila Mendes (Veronica) ou encore Madelaine Petsch (Cheryl) continue d'attirer des fans. Et alors que le 100ème épisode, appelé Chapitre 100 : Le paradoxe de Jughead, est centré sur Jughead, son interprète s'est confié sur la fin de Riverdale.

Car si la saison 6 de Riverdale est actuellement diffusée (les 5 premiers épisodes se déroulent dans la réalité alternative Rivervale), avant une pause et une reprise pour la deuxième partie, Cole Sprouse a révélé que la série se terminerait bientôt. "Je ne sais pas combien de temps il reste à la série" a d'abord expliqué l'acteur à Decider, mais "nous sommes définitivement sur la dernière ligne droite en termes de, juste pour parler franchement, contractuellement, nous sommes tous en quelque sorte en train de marcher vers la fin de ces 7 années". Selon lui, Riverdale devrait donc se finir après la saison 7. Car ils n'ont signé que pour 7 saisons et leurs contrats ne vont pas (encore ?) au-delà.

Ce qui semble donc confirmer ce qu'avait dit Lili Reinhart. Dans un chat live sur Instagram le 30 novembre dernier, l'interprète de Betty Cooper avouait que même si elle espérait une saison 7, ce serait "probablement la dernière".

Cole Sprouse pense déjà à "une seconde vie" pour Riverdale

Et une fois que Riverdale serait terminée, Cole Sprouse espère qu'elle sera encore regardée par d'autres générations à venir. "J'ai cette drôle de sensation, comme pour la plupart des programmes cultes, que la série dans quelques années, quand les gens sauront déjà ce qu'elle est et ce qu'elle était, j'espère qu'elle aura cette seconde vie où les gens pourront la regarder avec une perspective plus passive et se dire, 'Wow, c'était vraiment une course folle, sauvage'" a-t-il ainsi déclaré.

"La plupart d'entre nous avons traversé la majorité de nos vingt ans dans cette série maintenant, et c'était magnifique de nous voir tous grandir même en tant que professionnels, et voir où la carrière de chacun se dirige est vraiment magnifique" a-t-il précisé en évoquant l'avenir, "Nous avons fait la même chose dans La vie de palace, et je fais la même chose maintenant".