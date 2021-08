Riverdale, Bridgerton, Outer Banks... : 15 acteurs qui sont (beaucoup) plus âgés que leurs persos

C'est un des gros problèmes des séries télé américaines : au casting, on retrouve des acteurs censés jouer des ados mais qui sont en fait quasiment tous déjà adultes. Même si ce n'est pas dramatique, cette différence d'âge et l'image que renvoient certains acteurs peuvent avoir des conséquences sur les jeunes téléspectateurs. Certains se comparent à ceux qu'ils voient à l'écran et cela peut provoquer des problèmes d'image.

Et ces grandes différences d'âge sont toujours présentes à la télévision comme dans Riverdale, La Chronique des Bridgerton ou bien Outer Banks. La preuve avec 15 acteurs qui sont beaucoup plus âgés que les personnages qu'ils incarnent.

Ashleigh Murray (Josie dans Riverdale)

L'âge de son perso : 16 ans (dans la saison 1) | Son âge dans la vie : 29 ans

Différence d'âge : 13 ans