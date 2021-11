Riverdale saison 6, épisode 1 : la mort de (SPOILER) confirmée mais il y a un twist

La bande-annonce de la saison 6 de Riverdale : un mort dans l'épisode 1

C'est le grand retour de Riverdale sur Netflix ! Eh oui, la date de sortie de la saison 6 était fixée au 16 novembre aux US sur la CW et donc au 17 novembre en France sur la plateforme. Et ça commence de façon mortelle pour ces 5 épisodes spéciaux, rassemblés sous le titre de Rivervale. Le twist de cet épisode 1 ? Un gros mort parmi les personnages principaux. Alors qui de Betty, Jughead, Archie, Veronica et Cheryl a passé l'arme à gauche ? On vous rassure, il y a un twist au sujet de cette mort. Attention, spoilers.