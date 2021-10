Grey's Anatomy, Desperate Housewives.... 10 départs d'acteurs qui se sont mal passés en coulisses

Clayne Crawford dans L'Arme Fatale

En 2016, la FOX faisait renaître L'Arme fatale avec une série portée par Clayne Crawford et Damon Wayans. Mais dès le début, les tensions s'accumulent entre les deux stars et atteignent leur paroxysme en 2018 : FOX annonce alors le renvoi de l'interprète de Martin Riggs. L'acteur a été accusé d'être complètement ingérable sur le tournage et a été viré à cause de son attitude. Sauf que là encore, deux versions s'opposent : si certains accusent Clayne Crawford - Damon Wayans avait lui-même déclaré que son partenaire aurait frappé un acteur et aurait "instauré la peur dans le casting et l'équipe technique" - d'autres ont défendu l'acteur. Des acteurs comme Hilarie Burton et membres de l'équipe de la série ont tenu à défendre celui qu'ils considéraient comme "un vrai leader, un homme juste et intègre". Ce serait en fait de grosses tensions entre Clayne Crawford et Damon Wayans qui auraient mené à son renvoi. L'acteur avait été remplacé pour la saison 3 qui fut la dernière de la série.