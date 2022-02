NCIS : encore un spin-off pour la série, mais avec un très gros changement

Le 20 septembre 2021, CBS a débuté la diffusion de NCIS Hawai'i, le troisième spin-off de la franchise après NCIS Los Angeles (toujours en cours) et NCIS Nouvelle-Orléans (annulé), porté cette fois-ci par Vanessa Lachey. Un nouveau projet très important pour la chaîne, en témoigne le récent crossover mis en place avec la team de McGee et Torres, qui confirme que la saga est loin d'être en bout de vie.

La preuve, alors que des rumeurs laissaient récemment entendre que cette nouvelle série - diffusée le même jour que NCIS, avait pourtant été pensée pour lui succéder l'an prochain (NCIS pourrait encore perdre un membre important de son casting), tandis qu'un acteur de NCIS Los Angeles avait de son côté sous-entendu que l'actuelle saison 13 pourrait également être la dernière, c'est un quatrième spin-off qui est officiellement entré en développement.

Encore un spin-off pour NCIS, mais il y a un twist

Ce mardi 15 février 2022, George Cheeks (président de CBS) a en effet dévoilé que Paramount+ - la plateforme de streaming du groupe, venait de s'associer à Network 10 (une chaîne de télévision australienne) afin de donner vie à NCIS : Sydney, la première version internationale de la franchise.

Pour l'heure, peu de détails sont encore connus sur ce projet, mais on sait déjà que cette série est attendue pour 2023 en Australie (à la fois à la télé et en stream), qu'elle suivra des enquêtes locales, sera portée par des acteurs australiens et voyagera à travers tout le pays. De même, il a été confirmé que Shane Brennan (le créateur de NCIS Los Angeles d'origine australienne) sera attaché à ce spin-off. Un dernier point rassurant et prometteur.

Malheureusement, on ne sait pas encore si la série sera disponible sur toutes les versions de Paramount+ (le site de streaming sera lancé en décembre en France) ou seulement sur la version australienne, ni si des crossovers avec les séries américaines seront possibles. Malgré tout, au regard du succès de la marque NCIS, il serait étonnant de ne pas la voir débarquer chez nous.