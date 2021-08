Manifest saison 4 : Netflix sauve la série pour 20 épisodes

Ce n'est pas parce qu'une série est annulée qu'elle est morte pour autant. Eh oui, il est arrivé que certaines séries soient sauvées par une autre chaîne, malgré la fin annoncée. Ce fut par exemple le cas pour Lucifer, annulée après 3 saisons par la FOX et sauvée par Netflix ou bien pour Brooklyn Nine-Nine, également annulée par FOX puis sauvée par NBC. Depuis l'annonce de l'annulation de Manifest après 3 saisons, les rebondissements s'enchaînent.

A la fin juin, on apprenait que la série n'avait pas trouvé de nouvelle maison et n'aurait pas droit à une suite, malgré la mobilisation des fans. Le créateur, Jeff Rake, assurait continuer à tout faire pour donner une fin à la série et il n'a pas menti. Un mois plus tard, on apprenait que les négociations avaient repris entre l'équipe et Netflix où la série cartonne aux US. Et la bonne nouvelle et finalement tombée ce week-end.

Manifest de retour pour une 4e (et dernière) saison sur Netflix

La saison 4 de Manifest est donc bien officielle : Netflix a confirmé avoir commandé une suite - et fin - de la série. Cette quatrième saison sera composée de 20 épisodes qui sortiront en plusieurs parties, précise Deadline. Les fans du monde entier pourront donc retrouver les Stone en 2022 ! A l'origine prévue pour durer 6 saisons, la série ne devrait donc en avoir que 4 mais Netflix a commandé plus d'épisodes que les saisons précédentes (16 pour la saison 1 et 13 pour les saisons 2 et 3) afin de permettre à Jeff Rake et à son équipe de terminer l'histoire comme ils le voulaient.