Manifest : une saison 4 finalement commandée par Netflix et NBC ?

Une série annulée n'est pas toujours forcément morte et au fil des années, on en a de plus en plus la preuve. Non, on ne parle pas seulement des reboots. Certaines séries ont aussi la chance d'avoir une seconde vie, malgré une annulation. Ce fut par exemple le cas pour Lucifer, annulée par FOX mais sauvée par Netflix à la fin de sa saison 3. Idem pour Brooklyn Nine-Nine : alors que la FOX avait annulé la série après 5 saisons, c'est NBC qui l'a récupérée (la saison 8, attendue pour août, sera la dernière). Manifest pourrait bien subir le même sort.

Et une saison 4 pour Manifest ?

Le 22 juin dernier, on apprenait que les négociations pour faire revenir Manifest avaient échoué et les acteurs avaient réagi à la fin brutale de la série après seulement trois saisons (alors que l'histoire était prévue pour durer 6 saisons). Quelques jours plus tard, le créateur du show Jeff Rake rassurait les fans, confiant être toujours prêt pour donner une fin à la série, que ce soit avec une nouvelle saison ou un film. Et il a eu raison de s'accrocher ! Un mois après de premières négociations infructueuses, une possible saison 4 de Manifest est de nouveau sur la table, rapportent les médias américains dont TVLine et Deadline.

Le studio Warner Bros. Television qui produit la série aurait entamé de nouvelles négociations avec NBC ET Netflix pour donner une saison 4 à la série avec Josh Dallas, Melissa Roxburgh ou encore J. R. Ramirez. Comme le souligne Deadline, Netflix serait aussi liée aux négociations, laissant penser qu'un arrangement entre NBC et la plateforme pourrait être trouvé.

Manifest cartonne sur Netflix aux US

Aux Etats-Unis, Manifest cartonne sur Netflix depuis l'annonce de l'annulation et s'est hissée tout en haut du top 10 des programmes les plus vus. Elle est restée numéro 1 pendant 27 jours est devenue le 2e programme à être resté le plus longtemps à la première place (à égalité avec Tiger King et battu à 2 jours près par Ginny & Georgia).

Une info qui va réjouir les fans de la série mais rien n'est encore fait ! Jeff Rake est cependant toujours déterminé pour conclure l'histoire et c'est plutôt rassurant. La suite au prochain épisode !