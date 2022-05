Grey's Anatomy saison 18 : un retour possible pour Hayes ? Richard Flood n'est pas chaud

Depuis la saison 17, l'ambiance est aux retours dans Grey's Anatomy. Que ce soit via des séquences de rêves en plein Covid ou bien en vrai à Seattle, plusieurs ex-stars de la série ont repris leur rôle comme Patrick Dempsey, T.R. Knight, Chyler Leigh Eric Dane, Kate Walsh, Scott Speedman ou encore Abigail Spencer. Mais il y a aussi eu plusieurs départs : Andrew DeLuca est mort, Jackson a décidé de quitter Seattle pour Boston et Cormac Hayes a fait ses valises pour repartir en Irlande. Une fin validée par Richard Flood qui a confié être heureux de quitter la série.

Mais dans Grey's Anatomy, un départ peut ne pas durer longtemps. La preuve : Jackson et April seront de retour dans le final de la saison 18 de la série médicale. Eh oui, un an après ses adieux, Jesse Williams va revenir, accompagné de Sarah Drew. Y-a-t-il un espoir pour revoir Hayes dans la série ?

Pourquoi Richard Flood ne veut pas revenir dans Grey's Anatomy

La réponse semble être non. Comme Sandra Oh alias Cristina qui a plusieurs fois répété qu'elle ne veut pas revenir dans Grey's Anatomy, Richard Flood n'est lui non plus pas très chaud à l'idée de reprendre un jour son rôle dans le show. Alors que Deadline lui demandait s'il était ouvert à rejouer Hayes à l'avenir, l'acteur a répondu : "Quand je termine quelque chose, je laisse ça partir. C'est terminé et les gens peuvent le voir, je ne suis pas du genre à vouloir y retourner. Je laisse ça partir, c'est dans le passé, une expérience super, et je passe à autre chose". Au moins, c'est clair et honnête ! Mais rien ne dit qu'il ne va pas changer d'avis... Grey's Anatomy est déjà renouvelée pour une saison 19.