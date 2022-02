Grey's Anatomy saison 17 : les acteurs de retour dans l'épisode 10 n'ont pas tourné ensemble (et ça casse tout)

En pleine pandémie de Covid-19, Grey's Anatomy a décidé de consacrer toute une saison à la maladie, histoire de nous mettre dans un bon mood (non). Alors que Meredith (Ellen Pompeo) a été testée positive et est placée en réanimation, elle reçoit via ses rêves les visites de personnages disparus. Après Derek (Patrick Dempsey) et George (T.R. Knight), et pour se remettre de la mort déchirante d'Andrew (Giacomo Gianniotti), ce sont Mark Sloane et Lexie Grey qui reviennent dans l'épisode 10.

Mark et Lexie réunis... mais pas les acteurs

Après leurs départs à la fin de la saison 8 (pour Chyler Leigh) et au début de la saison 9 (pour Eric Dane), on peut enfin revoir Mark et Lexie côte à côte dans l'épisode 10 de la saison 17 de Grey's Anatomy. Enfin, côte à côte, pas vraiment. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte mais les deux acteurs n'ont en fait pas tourné ensemble : si Eric Dane a bien retrouvé Ellen Pompeo, Chyler Leigh, elle, n'était pas à Los Angeles pour le tournage. A l'époque, l'actrice tournait les derniers épisodes de Supergirl à Vancouver et a donc tout tourné... sur fond vert. Eh oui !