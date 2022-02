Grey's Anatomy saison 17 : Giacomo Gianniotti réagit à la mort de DeLuca, "C'était le bon moment pour partir"

Grey's Anatomy nous a encore brisé le coeur et pas qu'un peu. Après avoir poursuivi la femme responsable de trafic d'être humains, Andrew a été poignardé. Amené en urgence au Grey Sloan Memorial, le frère de Carina (Stefania Spampinato) n'a pas pu être sauvé par les médecins. Une mort choc et déchirante qui a été expliquée par la showrunner de la série médicale. Mais qu'en pense Giacomo Gianniotti qui incarnait le médecin ?

Comment Giacomo Gianniotti a appris la mort d'Andrew

Giacomo Gianniotti n'avait pas prévu de quitter Grey's Anatomy. Si certains personnages ont quitté la série à la demande de leurs interprètes comme par exemple pour Callie (Sara Ramirez), l'interprète d'Andrew a donc été écarté de la série pour raisons scénaristiques. Dans une interview pour Deadline publiée après la diffusion de la mort de son personnage aux US, l'acteur s'était confié sur la façon dont il a appris son départ. Il dévoilait avoir été convoqué dans le bureau de la showrunner, Krista Vernoff, au tout début du tournage de la saison 17.

L'acteur rappelle que l'intrigue du trafic d'êtres humains avait été entamée dans la saison 16, raccourcie à cause de la pandémie de Covid-19. Les scénaristes ont donc eu l'idée de faire revenir cette intrigue et d'offrir une fin funeste à DeLuca. Une vision que l'acteur a tout de suite validée. "J'ai pensé que c'était une intrigue sublime, c'était une belle façon pour que le personnage parte en héros" a-t-il expliqué. Giacomo Gianniotti a donc par la suite collaboré avec les auteurs pour la fin de son personnage.

La mort d'Andrew a été gardée secrète

Toujours pour Deadline, Giacomo Gianniotti a confié avoir été ému par la mort de son personnage, d'autant plus qu'aucun autre acteur n'était au courant au départ. "C'était très émouvant quand j'ai senti que le secret était révélé. Tout le monde l'a su et tout le monde était très triste. Je travaille avec ces personnes depuis 4 saisons et on s'amuse parfois du fait qu'on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles." a-t-il expliqué. Au final, Giacomo Gianniotti est heureux de la fin de son personnage. "Je suis content de partir ainsi et l'histoire que l'on a racontée est belle et je pense qu'elle peut aider des gens, même si je suis évidemment triste de quitter tous mes amis" confie l'acteur qui ajoute : "Ça fait un moment que je joue dans la série et je suis jeune. Je pense que c'était le bon moment pour partir".