Grey's Anatomy saison 18 : Richard Flood (Hayes) réagit à son départ et dévoile les raisons

Arrivé au Grey Sloan Memorial lors de la saison 16 suite au départ de Justin Chambers, Richard Flood a séduit les fans de Grey's Anatomy dans le rôle de Corman Hayes. Le médecin s'est d'abord rapproché de Meredith (Ellen Pompeo) puis semblait tourner autour de Jo (Camilla Luddington) après le retour de Nick Marsch (Scott Speedman) dans la saison 18 de la série médicale. Mais surprise, Hayes quitte finalement la série dans l'épisode 10. Après l'accident qui a failli lui coûter la vie (ainsi que celle d'Owen et Teddy), il a décidé de repartir chez lui, en Irlande, avec ses enfants.

"L'arche du personnage était probablement arrivée à sa fin"

Un départ qui n'a pas choqué Richard Flood qui joue le personnage ! Comme il l'a laissé entendre dans une interview donnée à Deadline lors de la diffusion de l'épisode aux US, la fin de Hayes était à la fois une décision des scénaristes mais aussi de lui-même. "Passer trois ans sur la série me semblait bien." a-t-il commencé par expliqué, ajoutant qu'il est satisfait du chemin parcouru par Cormac Hayes dans la série. "Je pense que l'arche du personnage avec tous ces développements dans l'histoire était probablement arrivée à sa fin naturelle" a-t-il confié.

Richard Flood était au courant de son départ

Richard Flood a aussi expliqué qu'il était au courant depuis un moment de son départ de la série médicale. "Ils ont trouvé cette fin et je ne savais ce qui allait se passer jusqu'à ce que l'on se rapproche du tournage mais nous avions discuté durant l'été sur ce qui allait se passer dans cette saison et il y a eu d'autres conversations durant la saison sur ce qui serait bien pour la série et pour moi." a-t-il déclaré, toujours à Deadline.

L'acteur a aussi expliqué être heureux de pouvoir faire ses adieux à Grey's Anatomy pour se consacrer à d'autres projets par la suite. "Je suis toujours avide de voir ce qu'il se passe et d'essayer de nouvelles directions, de faires des séries et films différents. Trois ans, c'était parfait pour moi donc je suis très heureux !" ajoute l'acteur. Bref, pas de drama donc entre lui et l'équipe de Grey's.