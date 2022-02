Grey's Anatomy saison 18 : Richard Flood (Cormac Hayes) sur le départ ? Ça se confirme

Et un nouveau départ qui va briser les coeurs dans Grey's Anatomy ? Après Giacomo Gianniotti (Andrew) et Jesse Williams (Jackson) dans la saison 17, c'était le destin d'Owen (Kevin McKidd) qui était laissé en suspens. Le personnage s'en est finalement sorti après son accident de voiture. Mais dans l'épisode 9, diffusé ce jeudi 24 février 2022 à la télévision américaine, un autre médecin décidait de faire ses valises : Cormac Hayes annonçait à Bailey qu'il démissionnait. On pensait à l'origine qu'il s'agissait seulement d'un rebondissement pour nous faire paniquer. Mais il semblerait que cette annonce ne soit pas si fake.

Richard Flood quitte Grey's Anatomy

Selon Deadline, site souvent plutôt très bien renseigné, l'annonce de la démission de Cormac Hayes ne serait pas du tout un faux rebondissement : le site dévoile que Richard Flood va bien quitter la série après 3 saisons au casting. L'info n'a pas été confirmée par la production ni par l'acteur pour le moment. L'acteur a rejoint la série durant la saison 16 suite au départ de Justin Chambers (Alex Karev) et est devenu régulier en saison 17. Cormac Hayes s'est un temps rapproché de Meredith, une histoire qui n'aura finalement jamais vraiment eu lieu.

Deadline précise qu'il s'est murmuré durant l'été 2021 que Richard Flood souhaitait quitter la série avant la saison 18 mais l'acteur a finalement signé pour la suite. Le journaliste précise que l'acteur a beaucoup réfléchi à sa carrière et sa vie de famille et qu'il aurait lui-même demandé à quitter le show.

Un départ... dès la semaine prochaine ?

Une information à prendre encore avec des pincettes en attendant la confirmation officielle. Et selon Deadline, on ne devrait pas trop attendre : le dernier épisode avec Cormac Hayes devrait être l'épisode 10 (dont la bande-annonce est à découvrir dans notre diaporama), diffusé le 3 mars, précise le site. Il ne reste plus qu'à patienter pour avoir la confirmation.