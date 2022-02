Grey's Anatomy saison 18, épisode 9 : le destin d'Owen dévoilé, un départ et un nouveau couple

Après la mort d'Andrew DeLuca et le départ de Jackson Avery qui pourrait bien revenir un jour si on en croit Jesse Williams, les fans de Grey's Anatomy étaient en PLS devant le final hivernal de la saison 18. Alors qu'Owen, Teddy (Kim Raver) et Hayes (Richard Flood) étaient partis récupérer un coeur pour la transplantation de Farouk, ils étaient victimes d'un terrible accident. Owen se sacrifiait pour permettre à Teddy et Cormac de retrouver leurs enfants et la voiture semblait chuter dans le vide juste avant que l'épisode ne se termine.

Il a fallu attendre un moment avant d'avoir la conclusion de cet épisode puisque l'épisode 8 a été diffusé le 16 décembre 2021 et que la série vient tout juste de revenir. C'est dans un double épisode avec le spin-off Station 19 que le destin d'Owen (Kevin McKidd) a été dévoilé. Allez, fini de garder le suspense, on vous dit tout.

Owen mort ou vivant ?

Commençons par la bonne nouvelle : Owen n'est pas mort dans Grey's Anatomy. Et ça, ça fait déjà plaisir ! Le médecin a pu être sauvé par les pompiers de Station 19 puis a été opéré et s'en est sorti. Mais ce n'est pas parce qu'il est en vie que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Non. Car avant que Corman ne le laisse dans la voiture, Owen lui a avoué qu'il avait volontairement aidé Noah (le militaire malade vu dans les épisodes précédents) à mourir en lui injectant des médicaments. Une révélation qui pourrait bien avoir plus d'une conséquence pour la suite.

Ciao Hayes

D'abord du côté de Cormac Hayes. Le médecin a réussi à sauver Farouk avec l'aide de Winston (Anthony Hill) et n'a pas laissé passer la révélation d'Owen. Les deux médecins se sont disputés et on a un temps cru que Hayes allait tout dévoiler. Mais non. Sa solution ? Il annonçait finalement à Bailey (Chandra Wilson) qu'il souhaitait quitter Seattle avec ses enfants pour repartir immédiatement chez lui, en Irlande. Un peu radical quand même. Alors, un autre médecin va-t-il faire ses adieux ? On dirait bien que oui...

Amelia et Link, la confrontation

Durant l'opération d'Owen, Amelia (Caterina Scorsone) comprend que Link (Chris Carmack) est au courant de son rapprochement avec Kai (E.R. Fightmaster). Pour rappel, Link voulait déclarer son amour à son ex quand il l'a aperçue en plein baiser avec le Dr Bartley. Les deux personnes ont donc eu droit à une belle confrontation et Amelia choisissait Kai.

Un nouveau couple

Dépité, Link retrouvait Jo (Camilla Luddington) pour se livrer sur sa relation ratée avec Amelia. Et il est arrivé ce qu'on pensait qu'il allait arriver depuis longtemps : Jo et Link couchaient ensemble. Alerte nouveau couple ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire...

