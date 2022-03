Grey's Anatomy saison 18 : Nick et Meredith vont-ils se mettre en couple ? La réponse 100% spoilers

Alors que Jackson Avery a quitté Grey's Anatomy dans la saison 17, la saison 18 de la série médicale recrute un nouveau médecin. Enfin, presque. Car c'est en fait un personnage déjà vu dans la série qui revient à plein temps pour les nouveaux épisodes. Souvenez-vous, dans la saison 14, Meredith (Ellen Pompeo) venait en aide à un chirurgien spécialisé dans les greffes, Nick Marsh. Il y avait des étincelles entre eux et, par la suite, certains fans avaient demandé le retour du personnage, en vain... jusqu'à maintenant ! Si on pensait à un futur couple entre Meredith et Hayes (Richard Flood), le retour de Nick va changer la donne.

Nick et Meredith vont bien se mettre en couple dans Grey's Anatomy !

Au début de la saison 18 de Grey's Anatomy, Meredith va se voir proposer un job de rêve : mener des recherches contre la maladie de Parkinson, loin de Seattle. C'est donc dans le Minnesota qu'elle va recroiser Nick Marsh et il y aura toujours des étincelles entre eux ! Nick et Meredith vont sortir ensemble et bien se mettre en couple au fil des épisodes. Dans l'épisode 13, diffusé la semaine dernière aux US, Nick a même rencontré les enfants de Meredith. Un duo qu'on valide à 100% !