Grey's Anatomy saison 19 : un nouveau personnage lié à un drame à l'hôpital va faire son apparition

On pensait la série en fin de vie, il n'en est rien. Contre toute attente et alors même que Ellen Pompeo avait précédemment déclaré son envie d'arrêter, ABC a récemment renouvelé Grey's Anatomy pour une saison 19. Un renouvellement qui a logiquement fait le bonheur des fans, et qui permettra à nouveau au casting de se renouveler.

Une nouvelle héroïne très spéciale au casting

Tandis que la fiction médicale a dit au revoir à certains personnages l'an passé - on pense notamment à Hayes (Richard Flood), les créateurs ont en effet décidé d'apporter un peu de sang neuf à l'écran afin de mettre en scène de nouvelles intrigues. Ainsi, comme l'annonce Deadline, c'est l'actrice Alexis Floyd (que l'on a pu suivre dans Inventing Anna sur Netflix), qui s'apprête à rejoindre l'hôpital.

Selon les premières révélations, la comédienne se glissera dans la peau de Simone Griffin, une étudiante en première année spécialisée en chirurgie. Décrite comme "très performante, amusante et hautement intelligente", cette nouvelle héroïne aura un certain historique avec l'établissement. "Simone a grandi à Seattle mais n'a jamais voulu travailler au Grey Sloan à cause d'un trauma personnel douloureux avec l'hôpital", explique le site.