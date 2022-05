Grey's Anatomy saison 18 : la série peut-elle continuer sans Meredith ? Ellen Pompeo répond

Déjà 400 épisodes pour Grey's Anatomy ! Eh oui, rien que ça ! Le final de la saison 18 qui verra le retour de Jackson et April marquera cet anniversaire spécial et, plus que jamais, la série médicale créée par Shonda Rhimes se rapproche de la fin. Bon, ce n'est pas pour tout de suite quand même puisque Grey's Anatomy aura bien une saison 19 avec Ellen Pompeo. Alors que les producteurs ont toujours assuré que la série prendrait fin si l'actrice souhaitait raccrocher la blouse, ce discours semble avoir un peu changé.

Une suite de Grey's Anatomy sans Meredith ? Ellen Pompeo n'est pas contre !

A l'occasion du 400ème épisode de la série, l'équipe de Grey's Anatomy était réunie pour fêter ça autour d'un gâteau. Plusieurs médias américains étaient aussi de la fête comme Entertainment Tonight qui a interrogé Ellen Pompeo sur la possibilité de continuer Grey's Anatomy sans Meredith. Et surprise, l'actrice ne dit pas vraiment non. Si elle précise que rien n'est acté, elle confie aussi : "Essayer de réinventer la série continuellement est un challenge et la série parle à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aiment la série. Elle a inspiré des générations de professionnels de la santé donc je pense que pour les jeunes, c'est une série bien et nous allons essayer de la garder pour eux, pas nécessairement avec moi mais qu'elle continue après moi" a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Peut-être qu'on trouvera quelqu'un ou peut-être pas".

Pour l'instant, la saison 19 de Grey's Anatomy qui devrait arriver en septembre 2022 aux US n'est pas considérée comme la dernière. Pourtant, fin 2021, Ellen Pompeo avait confié qu'elle souhaitait mettre prochainement fin à la série. La prod et l'actrice ont-ils finalement décidé de faire partir Meredith prochainement, sans annuler le show pour autant ?