Il était une fois 2 : la suite du film avec Amy Adams confirmée, elle sortira sur Disney+

Il était une fois 2 ne sortira pas au cinéma mais sur Disney+

Lors de son Investor Day, la Walt Disney Company a dévoilé ses nouveaux films Disney/Pixar, ses futures séries Marvel ou encore ses prochains projets Star Wars. Mais les studios Disney ont aussi profité de toutes ces annonces pour de nouveau confirmer que le film Il était une fois 2 était en préparation.

Après le succès mondial de Il était une fois (Enchanted en VO), sorti au cinéma en 2007, les fans attendaient une suite. L'histoire de la princesse Giselle (Amy Adams qui a joué dans Premier contact, Man of Steel), Robert (Patrick Dempsey alias Derek / Dr Mamour dans Grey's Anatomy que vous avez aussi pu voir dans la comédie romantique Le témoin amoureux) et du prince Edward (James Marsden qui a tourné dans la série Westworld et la rom-com 27 robes) avait passionné les spectateurs.

Alors qu'Amy Adams avait confirmé la suite, Il était une fois 2 en 2018, et son envie de participer au projet, en janvier 2020 c'est James Marsden avait avoué vouloir être dans la suite lui aussi. sortira sur Disney+

Patrick Dempsey et les autres acteurs du casting de retour ?

James Marsden, Patrick Dempsey, Susan Sarandon et Idina Menzel qui étaient au casting du premier volet n'ont pas encore signé pour l'instant. En revanche, Amy Adams devrait bien être dans la suite du film Disney qui mêlait images en prises de vues réelles et images de synthèse. Côté réalisation, c'est Adam Shankman (Hairspray, Ce que veulent les hommes, Un Mariage trop parfait, Treize à la douzaine 2) qui sera derrière la caméra.

Quant à l'histoire, les studios n'ont rien précisé, on ne sait donc pas si la suite se passera à New York ou à Andalasia. Par contre, il devrait une nouvelle fois y avoir de nombreuses chansons ! Et si on sait que Il était une fois 2 sortira sur Disney+, en revanche on ignore également la date de sortie.