Il était une fois 2 : une suite toujours possible ? James Marsden répond

C'est un projet qui commence à dater mais qu'on attend quand même avec impatience. Cela fait déjà plusieurs années que la suite de Il était une fois est en préparation. Malgré l'annonce du projet, aucune date de tournage n'a été annoncée bien qu'une partie des acteurs soit partante pour tourner cette suite du film sorti au cinéma il y a déjà plus de 10 ans. Faut-il toujours avoir espoir de retrouver Gisèle et les autres sur grand écran ?

James Marsden donne son avis sur une suite de Il était une fois

Actuellement en pleine promotion de Sonic, le film où il incarne Tom Wachowski, James Marsden a donné des nouvelles du projets dans une interview donnée à ComicBook. L'acteur n'est pas très rassurant même s'il explique qu'il n'est pas contre un retour. "Il n'y a pas pas trop de chances (de faire ce film, ndlr) car ils parlent de le faire depuis un moment mais j'espère qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils essaient de faire un bon script. Et il me semble que Amy (Adams qui jouait Gisèle ndlr) est intéressée. Nous n'en avons pas vraiment parlé mais c'est ce que j'entends dire. Mais en même temps, ça devait arriver avant et ça n'a pas été le cas. Nous devrions le faire avant qu'on devienne trop vieux" a confié l'acteur.

Vous l'aurez compris, il y a encore de l'espoir pour cette suite ! En 2019, le compositeur Alan Menken s'était aussi confié sur Il était une fois 2 et avait assuré que le film était bien en préparation et n'attendait plus que le feu vert des studios. Reste à savoir si les autres stars sont toujours d'accord pour reprendre leurs rôles. En 2018, Patrick Dempsey avait confié à ce sujet : "Nous verrons ce qu'il va se passer. C'est un film tellement apprécié qu'il faut qu'on s'assure que ce soit bien avant que ça se fasse" avait-il déclaré.