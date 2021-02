Clarice (Salto) : pourquoi vous n'entendrez pas parler d'Hannibal Lecter dans la série

Plus besoin d'attendre pour découvrir les séries américaines. Salto propose déjà les épisodes de la saison 3 de All American en US+24 ou bien les deux premières saisons de A Million Little Things et vient d'ajouter à son catalogue l'une des séries les plus attendues de l'hiver : Clarice. Il s'agit en fait d'une suite du Silence des Agneaux puisqu'on retrouve Clarice Starling en 1993, un an après les événements du film. Après s'être éloignée, elle reprend du service et va traquer les criminels et prédateurs.

Hannibal Lecter ne sera pas dans Clarice pour une question de droits

Bien que l'action de Clarice se déroule un an après Le Silence des Agneaux et que sa rencontre avec Hannibal Lecter (joué par Anthony Hopkins dans le film culte) ait profondément impacté le personnage, ne vous attendez pas à ce que la série évoque le nom du grand méchant. Pourquoi ? A cause d'une question de droits. En effet, les droits des personnages des romans de Thomas Harris sont divisés entre la MGM (qui détient ceux de Clarice Starling, Ardelia Mapp ou Buffalo Bill) et la Dino De Laurentiis Company (qui détient les droit d'autres personnages dont Hannibal Lecter). C'est pour cela que Clarice Starling n'était par exemple pas présente dans la série Hannibal qui pourrait revenir pour une saison 4.

"Ecrire sur Hannibal ne nous intéresse pas"

Alors l'absence forcée d'Hannibal Lecter pose-t-elle un problème aux producteurs ? Pas du tout, comme l'a confié Alex Kurtzman (également créateur de Fringe, Sleepy Hollow et des récentes séries Star Trek). "C'est assez libérateur car écrire sur Hannibal ne nous intéresse pas. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les films et la série mais ça a été si bien fait par tellement de gens que ça ne nous semble pas aussi frais pour nous" a-t-il assuré à Entertainment Weekly.

Dans une interview donnée à UPI, Rebecca Breeds qui reprend le rôle anciennement tenu par Jodie Foste r s'est confiée sur son personnage. "C'est un an après Buffallo Bill donc on parle de comment cela l'a affecté et ce qu'elle ferait, comment elle reprendrait le travail et comment ce traumatisme la suit (...) Il a tellement de choses à explorer" a confié l'actrice.

Salto mettra en ligne un nouvel épisode de Clarice chaque vendredi au lendemain de sa diffusion aux Etats-Unis sur la chaîne CBS.