Hannibal saison 4 : Bryan Fuller y croit !

Bien qu'elle n'ait pas cartonné dans les audiences lors de sa diffusion entre 2013 et 2015 sur NBC, Hannibal a rapidement conquis de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Autant dire que l'annonce de son annulation a brisé de nombreux coeurs. Mais depuis des années, un projet de suite est en préparation, du moins du côté du créateur Bryan Fuller. En 2017, il avait confié avoir une "super idée" pour une nouvelle saison dont il a discuté avec les deux acteurs principaux. En janvier 2019, Mads Mikkelsen, qui incarnait le tueur Hannibal Lecter, avait évoqué cette suite. Et elle est bien toujours d'actualité !

Bryan Fuller est "très optimiste" pour la suite d'Hannibal

Si certains commençaient à perdre espoir de retrouver Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) et Will Graham (Hugh Dancy) dans de nouveaux épisodes d'Hannibal, ce n'est pas le cas du créateur de la série. Interrogé par Nerdist, Bryan Fuller a confié toujours travailler sur une suite du show. "Je suis très optimiste" a-t-il confié durant des retrouvailles du casting organisées par le site américain. Et même si cinq années ont passé depuis la fin de la série, cela ne semble pas poser de problème en terme d'histoire. "Ce qui est génial dans mon idée, c'est que nous allons les retrouver et que ça peut prendre six, sept ans ou plus, c'est juste la durée pendant laquelle ils ont été en cavale. Et l'histoire reprendra à ce moment-là. Nous nous adapterons" a-t-il assuré.

Bryan Fuller a aussi précisé qu'il comptait modifier l'ambiance de la série dans la suite : "Ce serait un peu plus ensoleillé et transpirant par rapport aux froides et difficiles réalités de Toronto. Je pense que ce serait drôle de partir vers un endroit ensoleillé avec des plages" confie-t-il. Reste à savoir si le projet va convaincre un diffuseur.