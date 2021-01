Fast and Furious 10 : le dernier film lié à une promesse de Vin Diesel faite à Paul Walker

Une fin en l'honneur de Paul Walker

On la pensait immortelle, la saga Fast & Furious va finalement prochainement prendre fin sur nos écrans. Alors que Fast 9 n'est toujours pas sorti au cinéma, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui ne cesse de repousser la date, on a appris l'an passé que le 10ème film - qui sera découpé en deux parties, sera tout simplement le dernier.

Une surprise au regard du succès toujours aussi important de la franchise et de ses projets dérivés ? Pas tellement. Au micro de EW, Vin Diesel a rappelé que la fin de ce chapitre était en réalité liée à une promesse faite à son pote de toujours, Paul Walker : "C'est quelque chose dont on a toujours discuté. Dès 2012, 2013, l'idée de terminer avec un 10ème film était un sujet dont on parlait souvent avec Paul Walker. Ca nous semblait parfait".

Vin Diesel veut mettre à profit son expérience

Mais ce n'est pas tout, à travers son expérience au sein des Avengers du MCU (il prête sa voix à Groot dans Les Gardiens de la Galaxie), Vin Diesel a notamment pu apprendre beaucoup de choses sur la gestion de la conclusion d'une saga. Il l'a confié, cette expérience lui a été bénéfique : "Faire partie de la franchise Marvel m'a permis de voir les possibilités qui s'ouvrent à vous quand vous pouvez terminer avec un film en deux parties alors que avez une énorme histoire à raconter."

Aussi, même s'il est encore un peu trop tôt pour le teaser, Vin Diesel est déjà particulièrement excité par cet ultime volet de Fast and Furious. Plus que de la nostalgie, c'est une fierté qui l'accompagne vers cette fin, "Ca a été une aventure absolument incroyable. On a toujours eu en tête que ce 10ème film marquerait nos adieux, le final et c'est donc vers ça que l'on se penche aujourd'hui".

Bref, on peut être rassuré, rien ne sera bâclé et tout sera pensé pour nous surprendre et nous en mettre plein les yeux une dernière fois.