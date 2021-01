Fast and Furious 9 : pas de sortie au cinéma à cause du Covid-19 ? Vin Diesel répond

Suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier depuis 2020, Fast and Furious 9 - comme de nombreux autres films, a vu sa date de sortie au cinéma être repoussée d'un an. Aussi, cette nouvelle aventure spectaculaire est désormais attendue le 28 mai 2021 dans les salles obscures. Un report qui a frustré de nombreux fans l'an passé, mais également Vin Diesel. On s'en souvient, le comédien - durant les premiers mois de la pandémie, révélait en effet ne pas avoir peur du virus et être prêt à se battre pour faire sortir le film au ciné.

Pas de sortie en VOD pour Fast 9 ?

Près d'un an plus tard, l'acteur s'est bien évidemment assagi, mais sa conviction est restée la même : Fast & Furious 9 devra sortir coûte que coûte au cinéma. Tandis que Warner Bros a récemment pris la décision d'exploiter tous ses films de 2021 à la fois en VOD sur HBO Max et dans les salles de cinéma qui seront ouvertes afin de limiter la casse et les pertes, Vin Diesel a de son côté profité d'une interview accordée à Total Film pour fermer la porte à une telle pratique.

Malgré les incertitudes qui entourent le futur état du monde en mai prochain (un premier vaccin est désormais là, mais le virus ne devrait pas disparaître comme ça), l'interprète de Dom refuse de voir ce nouvel épisode de la saga passer par la case VOD/SVOD. Après avoir confié, "Je suis totalement dédié à l'expérience d'une sortie en salles. J'ai dédié ma vie au cinéma", Vin Diesel a précisé, "Et c'est donc un sentiment incroyable de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde pourra aller voir ensemble !"

En même temps, quand on sait que le récent film Bloodshot de Vin Diesel sorti sur Amazon Prime Video à cause du Covid-19 est totalement passé inaperçu, alors que l'acteur espérait en faire une franchise à succès, on peut comprendre son allergie à la VOD/SVOD.