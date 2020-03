Bloodshot : la sortie au ciné annulée, le film de Vin Diesel débarque en VOD

Bloodshot - le nouveau film d'action de Vin Diesel, est l'une des nouvelles victimes collatérales de l'épidémie de Covid-19. On vient de l'apprendre, sa sortie au cinéma est annulée à cause du confinement et est remplacée par une sortie en VOD.