Fast and Furious : clap de fin pour la saga après le 11e film, des spin-offs à venir

Après avoir enchaîné les missions, les courses, les cascades improbables et être même allés dans l'espace (et encore, on ne sait pas ce que la fin nous réserve...), la saga Fast and the Furious est prête à tirer sa révérence. C'est en 2001 que Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) ou encore Brian O'Conner (Paul Walker) ont fait leurs premiers pas au cinéma. Presque 20 ans plus tard, la franchise compte déjà 9 films (le 9e volet sortira le 26 mai prochain en France), un spin-off, une série animée dispo sur Netflix et plus de 1,2 milliard de dollars de recettes au box-office.

Un 11e film avant la fin

Selon le site spécialisé Variety, la belle histoire de cette saga à succès est cependant sur le point de prendre fin puisque les studios ont décidé que le 11e film sera le tout dernier de la "franchise centrale". Bonne nouvelle pour tous les fans des films, c'est Justin Lin qui devrait faire son retour à la réalisation pour le 10e ET le 11e film de la saga. Le metteur en scène a déjà travaillé sur Fast and Furious 3, 4, 5 et 9. Pour l'instant, on ne sait pas quand ces deux derniers films sortiront au cinéma. Le 10e était prévu pour mai 2021 mais, suite à la pandémie de coronavirus et au report des sorties de nombreux films, c'est Fast and Furious 9 qui a pris sa place.

Des spin-offs pour continuer à faire vivre l'univers

Mais ce n'est pas parce que la franchise principale prend fin que vous n'allez plus entendre parler de Fast and Furious, au contraire même ! Après le succès de Hobbs & Shaw porté par Dwayne Johnson et Jason Statham, d'autres spin-offs sont en préparation pour continuer à faire vivre les personnages. Il a déjà été annoncé qu'un film dérivé centré sur des personnages féminins verra le jour, tout comme la suite de Hobbs & Shaw. Il ne s'agirait cependant pas des seuls projets selon Variety qui précise que des spin-off basés sur des personnages de Fast and Furious sont aussi en développement. On a hâte d'en savoir plus !