Dwayne Johnson VS Vin Diesel, le clash continue : "Je pensais ce que j'ai dit"

Dwayne Johnson VS Vin Diesel : l'équipe de Fast and Furious aurait secrètement remercié The Rock pour le clash

Dwayne Johnson a incarné Luke Hobbs dans Fast and Furious 5, Fast and Furious 6, Fast and Furious 7, Fast and Furious 8 et dans le spin-off Fast and Furious : Hobbs and Shaw. Il a donc joué avec Vin Diesel, qui joue Dominic Toretto alias Dom dans les films Fast and Furious. Sauf que voilà, les deux célèbres acteurs étaient en guerre sur le tournage. The Rock avait assumé son clash avec Vin Diesel, dévoilant même les raisons des tensions entre eux (Vin Diesel se comporterait mal sur les tournages selon l'ex catcheur).

Dwayne Johnson a une nouvelle fois clashé Vin Diesel dans une interview pour Vanity Fair. Il est revenu sur son post Instagram (qu'il avait ensuite supprimé), où il écrivait à propos de ses costars masculines (et Vin Diesel en tête) : "Ce sont des poules mouillées. Quand vous regarderez ce film en avril prochain et que vous aurez l'impression que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne, vous aurez raison". "Cela a provoqué une tempête de feu. Pourtant, de manière intéressante... C'était comme si chaque membre de l'équipe avait trouvé son chemin vers moi et m'avait remercié discrètement ou m'avait envoyé un mot" a-t-il confié, révélant donc que le reste du casting de Fast and Furious auraient validé son clash envers Vin Diesel ? Quoi donc, ce ne serait pas une big happy family entre les acteurs de la saga ?

"Je n'aurais pas dû partager ça. Parce qu'en fin de compte, cela va à l'encontre de mon ADN. Je ne partage pas ce genre de choses. Et je m'occupe de ce genre de conneries loin du public. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est pourquoi je dis que ce n'était pas mon meilleur jour" a cependant nuancé Dwayne Johnson. Mais il a souligné qu'en revanche, il pense toujours ce qu'il a dit sur Vin Diesel : "Je pensais ce que j'ai dit. Pour sûr. Je pense ce que je dis quand je le dis", "mais l'exprimer publiquement n'était pas la bonne chose à faire".

Dwayne Johnson a revu Vin Diesel : "Je n'appellerais pas cela des retrouvailles pacifiques"

La star qui a aussi été dans le remake de Jumanji (Jumanji : Bienvenue dans la jungle) et dans le remake d'Alerte à Malibu (Baywatch : Alerte à Malibu) a aussi confirmé avoir revu Vin Diesel depuis leur clash. "Je n'appellerais pas cela des retrouvailles pacifiques. Je l'appellerais plutôt une réunion de clarté" a-t-il avoué, "Lui et moi avons eu une bonne discussion dans ma remorque, et c'est à partir de cette discussion qu'il est vraiment devenu clair comme de l'eau de roche que nous sommes deux extrémités distinctes du spectre. Et nous avons convenu d'en rester là". Les acteurs ne sont donc pas réconciliés.

"Je considère les équipes comme des partenaires égaux, avec respect et humilité"

Et Dwayne Johnson a assuré que lui et Vin Diesel ne s'entendront jamais : "Nous sommes philosophiquement deux personnes différentes, et nous abordons le métier de cinéaste de deux manières très différentes". The Rock a précisé : "Ma philosophie c'est d'aller au travail tous les jours. Considérer tout le monde comme des partenaires égaux. Et considérer le studio comme un partenaire égal. Et de considérer l'équipe, quelle que soit sa position, sur la feuille d'appel ou autre, comme des partenaires égaux - avec respect et humilité, et en respectant le processus et chaque autre être humain qui investit autant de temps, autant de travail et de sueur, sinon plus. Et je pense qu'il a toujours été important pour moi de toujours être franc et de regarder quelqu'un dans les yeux. Et si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le". En clair, Vin Diesel ne respecterait pas les équipes de films et prendrait les gens de haut...

"Une partie de moi a l'impression qu'il n'y a aucune chance que j'honore ces conneries d'une réponse" a-t-il aussi balancé à propos des pseudos excuses de Vin Diesel. "Mais voici la vérité... Je me lance dans chaque projet en donnant tout ce que j'ai. Et si j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être réglées, gérées et prises en charge, alors je le fais. Et c'est aussi simple que ça" a-t-il dit, "Alors quand j'ai lu ça, comme tout le monde, j'ai ri. J'ai beaucoup ri. On a tous ri".