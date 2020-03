Vin Diesel : pourquoi ses personnages portent toujours des Marcel ? On a (enfin !) la réponse

En cette période de confinement, et même si on a 45 000 séries à regarder sur Netflix et Prime Video, on ne peut empêcher l'ennui de frapper à notre porte. Et forcément, quand on s'ennuie on en vient à faire, dire ou penser n'importe quoi. C'est notamment le cas du site USA Today qui a donc profité d'une interview avec Vin Diesel pour lui poser la question la plus improbable de l'année.

Pourquoi les Marcel ?

Ainsi, le média américain a souhaité savoir d'où lui provenait l'idée d'habiller tous ses personnages avec... un Marcel. En effet, que ce soit avec Dominic Toretto dans Fast & Furious ou plus récemment avec Ray Garrison dans le film Bloodshot, le comédien est toujours vêtu du t-shirt le plus moche jamais inventé.

Une coïncidence ? Pas vraiment. Il l'a révélé, ce vêtement colle parfaitement à l'esprit de ses personnages. Ainsi, après avoir vanté le côté désinvolte de Ray Garrison qui correspondrait à ce maillot, il a rappelé, "Et Dom est le genre de personnage plutôt stoïque, sans fioritures, que vous pouvez facilement imaginer en train de bricoler sous le capot d'une voiture". Oui, si vous bricolez sans Marcel, vous n'êtes pas un vrai homme !

La vérité vraie de Vin Diesel

Néanmoins, n'allez pas croire que Vin Diesel réfléchit énormément à la préparation de ses personnages. Celui qui pense que Fast & Furious 7 possède l'une des meilleures scènes de l'histoire de cinéma l'a confessé, il s'est surtout inspiré de lui-même pour donner vie à ces héros, "Le Marcel ça date de Vin. C'était un truc à la Vin Diesel bien avant que Vin Diesel ne soit payé pour être un acteur. Ça date d'une époque où j'étais videur".

Voilà, on a donc le droit à une réponse inutile à une question inutile et notre vie n'est plus la même. Surtout, on peut constater que Vin Diesel est victime d'effets secondaires du confinement : il parle désormais de lui à la troisième personne. Inquiétant...

Vin Diesel quand il se regarde dans le miroir avant de sortir !