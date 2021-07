QUIZ Fast and Furious : es-tu un(e) vrai(e) expert de la saga ?

As-tu ta place au sein de l'équipe de Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) et Brian (Paul Walker, mort en 2013) ? Mérites-tu de rejoindre la course Fast & Furious ? As-tu l'étoffe d'un(e) vrai(e) fan ? Pour le savoir, fais sans plus tarder notre quiz 100% Fast & Furious. Tu peux aussi aller revoir les bases au cinéma devant Fast and Furious 9, sorti le 14 juillet 2021.