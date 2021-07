QUIZ Es-tu vraiment calé(e) sur les chiens dans les séries et les films ? Le test 100% toutous

En plus de la traditionnelle Palme d'Or, un autre prix est remis pendant le Festival de Cannes : la Palm Dog Wamiz. Ce prix d'interprétation parodique récompense la meilleure performance canine sur grand écran, tout en rendant hommage au meilleur ami de l'homme. Une remise des prix au poil qui fête ses 21 ans cette année et qui est organisée par l'agence YLG.

Bien que parodique, cette Palm Dog Wamiz n'est pas moins sérieuse : elle est décernée par un jury de professionnels du 7e art. Alors, qui sera le lauréat 2021 après la victoire en 2019 de Brandy du film Once Upon a Time... in Hollywood ? Le grand gagnant sera bientôt désigné et recevra un superbe collier Palm Dog lors d'une cérémonie sur la plage du Grand Hôtel de Cannes.

En attendant de découvrir l'identité du toutou récompensé, un quiz s'impose. A toi de jouer et de nous prouver que tu t'y connais :