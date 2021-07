Dwayne Johnson vs Vin Diesel : le clash relancé, The Rock n'accepte pas les excuses de l'acteur

Vin Diesel explique son clash avec Dwayne Johnson

Il y a près d'un mois, Vin Diesel est revenu sur son célèbre clash avec Dwayne Johnson sur les plateaux de la saga Fast and Furious. Tandis que la star de Jumanji avait, à l'époque, laissé entendre que l'homme aux débardeurs n'était pas professionnel, l'interprète de Dom a confessé qu'il n'avait effectivement pas eu un comportement très amical avec son partenaire.

Toutefois, à en croire les propos de Vin Diesel auprès du magazine Men's Health, il se serait comporté de cette façon... pour le bien de la carrière de The Rock, "Hobbs était un personnage compliqué à incarner. Et mon approche à cette époque a été d'utiliser l'amour vache afin d'aider à obtenir la performance nécessaire pour ce rôle. En tant que producteur, j'ai dit, 'Okay, on va prendre Dwayne Johnson, qui est encore associé au monde du catch, et on va l'incorporer de telle sorte dans cet univers cinématographique que le public le verra comme quelqu'un de nouveau à travers ce personnage'".

Dwayne Johnson se marre devant les explications

Une déclaration un brin mégalomaniaque (Dwayne Johnson était déjà une star du cinéma en 2011), qui a visiblement fait rire jaune le principal intéressé. Interrogé par le Hollywood Reporter sur ce commentaire de Vin Diesel, The Rock n'a pas hésité à répondre ceci, "J'ai rigolé et j'ai rigolé très fortement [en lisant ça]. Je pense que tout le monde a dû rire. Et je m'arrêterai là".

De quoi comprendre qu'il ne valide pas du tout l'explication du pote de Paul Walker ? Que les deux hommes sont loin d'être réconciliés ? A priori, les tensions sont effectivement toujours présentes. Alors que l'on espérait retrouver Hobbs (son personnage) dans les derniers épisodes de la saga Fast and Furious, Dwayne Johnson a sous-entendu qu'il ne reviendra pas, "Je ne leur souhaite que du bien. Je leur souhaite le meilleur pour Fast 9, et le meilleur pour Fast 10, Fast 11 et tous les autres films qu'ils feront sans moi".

Et visiblement, le comédien n'avait pas tort en affirmant que tout le monde a rigolé en découvrant la déclaration de Vin Diesel. Présente lors de cette interview, Emily Blunt - sa partenaire sur le film Jungle Cruise, n'a pu s'empêcher d'ajouter un petit commentaire sarcastique, "Dieu merci, heureusement qu'il était là. Merci mon dieu. Il t'a aidé à traverser tout ça".

Comme quoi, la fameuse famille de Fast tant vantée par Vin Diesel, c'est que du flan ! Bouh...