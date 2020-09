Star Wars 9 : Daisy Ridley tacle les origines de Rey, "Ca n'arrêtait pas de changer en coulisses"

Vous n'avez pas aimé la dernière trilogie Star Wars ? Vous avez eu du mal à comprendre certains choix créatifs ? Rassurez-vous, c'est normal. Daisy Ridley vient de le confier lors d'une interview accordée à Josh Gad, cette nouvelle saga - qui a connu de nombreux rebondissements en coulisses, a souvent été faite à l'aveugle.

Des origines incertaines jusqu'au bout

Interrogée sur la révélation choc du troisième film concernant la véritable identité des parents de Rey, la comédienne a confessé que rien n'a jamais été clair à ce sujet durant l'intégralité de la production, "Au tout début, ils voulaient jouer avec le fait qu'il y ait une connexion avec Obi-Wan". Or, la jeune actrice l'a ensuite tristement rappelé, "Et puis ensuite ils sont allés... enfin, il y a eu différentes versions, au point qu'ils en viennent à dire qu'elle n'était personne."

Une décision forte et polémique, qui a finalement été corrigée comme si de rien n'était dans l'épisode 9, "J.J. m'avait pitché l'idée du film et je me disais, 'Ok ouais, Palpatine est mon grand-père !'" mais qui, là encore, n'a jamais été assumée à 100% par les créateurs, "J'étais en mode 'génial' et puis deux semaines plus tard il me disait, 'En fait, nous ne sommes plus très sûrs de ce choix'".

Un tournage déstabilisant

Des propos qui ne devraient surprendre personne au regard de la qualité de l'histoire, mais qui en disent long sur la production chaotique de ce projet. Et surtout, à l'instar de John Boyega (Finn) qui n'a pas apprécié le traitement de son personnage à l'écran, Daisy Ridley a vécu une expérience étrange sur les plateaux, "Ça n'arrêtait pas de changer. Donc même quand nous étions en train de tourner, je n'étais sûre de rien concernant les origines." Oui, rien de mieux pour se préparer de la meilleure des façons à un rôle si important...

On a désormais hâte d'entendre la version d'Adam Driver au sujet de ce tournage, lui qui a également vu la trajectoire de Kylo Ren, son personnage, être totalement maltraitée.