"Mieux que tout le cinéma d'action américain" : ce film français squatte le top 10 de Netflix et fait vibrer les internautes

"C'est mieux que les Fast and Furious", "Juste incroyable"... Les internautes encensent Balle perdue 2 qui est sorti sur Netflix

Le film Balle perdue cartonne toujours sur Netflix, même deux ans après sa sortie. Disponible depuis 2020 sur la plateforme de streaming, le premier volet réalisé par Guillaume Pierret est revenu dans le top 10 Netflix. Et sa suite, Balle perdue 2, est dispo sur Netflix depuis le 10 novembre dernier.

L'histoire de Balle perdue 2 : "Des bolides survoltés. Des cascades grisantes. Des flics corrompus et un antihéros prêt à se venger: c'est une suite exaltante au phénomène Balle perdue, sorti en 2020. Après la mort de Charras, Lino (Alban Lenoir) et Julia (Stéfi Celma) ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route".

Et les réactions sur Twitter sont quasi unanimes : ce deuxième volet est une réussite ! Les twittos ont été nombreux à avoir tweeté qu'ils ont maté et adoré Balle perdue 2 : "C'est mieux que Michael Bay, c'est mieux que les Fast and Furious, c'est mieux que tout le cinéma d'action américain", "Juste incroyable", "J'en attendais beaucoup... et ça défonce", "Dans un bus depuis 11h du mat, y'a un gars qui a mis Balle perdue 2 sur son tel on est 6 à regarder", "C'est exactement ce qu'on attend d'une suite de film d'action".