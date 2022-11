Pourtant sorti il y a deux ans, ce film français cartonne sur Netflix ! Bonne nouvelle, sa suite arrive

Alors qu'une série française a battu Dahmer et The Watcher dans le top 10 Netflix, un film français cartonne sur Netflix, 2 ans après sa sortie ! Il s'agit de Balle perdue (Lost Bullet), réalisé par Guillaume Pierret. Un film d'action avec un super casting : Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia, Stéfi Celma, Pascale Arbillot... L'histoire ? Lino (Alban Lenoir), un pro de la mécanique, se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Pour éviter la prison, il passe un deal avec la police... avant d'être accusé à tort de meurtre. Pour prouver son innocence, il va devoir retrouver la balle du crime, coincée dans une voiture disparue.

Balle perdue était numéro 1 du top 10 Netflix en France, lors de sa sortie en 2020. Et le film était même présent dans le top 10 de Netflix aux Etats-Unis. Il a été vu par plus de 37 millions d'utilisateurs en 1 mois, en 2020. Le long-métrage est de retour en 202, pour la 4ème fois, dans le top 10 monde ! Du coup, entre le 24 et le 30 octobre 2022, il a récolté plus de 3,2 millions d'heures de visionnage en plus.

Balle perdue 2 sort bientôt sur Netflix, et un 3ème film est en préparation

Une suite est déjà prête et sera bientôt diffusée ! Eh oui, Balle perdue 2 sort le jeudi 10 novembre prochain sur Netflix. Lino et Julia forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Et Lino continue la traque des tueurs, entamée dans le premier volet.