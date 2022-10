Netflix : cocorico, cette série française a éclaté Dahmer et The Watcher en quelques jours seulement

Netflix : une série franco-belge a battu Dahmer et The Watcher en 3 jours

Sur Netflix en ce moment, vous pouvez mater des séries effrayantes. Ce qui tombe bien ce lundi 31 octobre 2022, jour d'Halloween ! Deux séries en particulier cartonnent depuis leurs sorties sur la plateforme de streaming : Dahmer – Monstre : L'Histoire de Jeffrey Dahmer avec Evan Peters dans le rôle du serial killer cannibale, et The Watcher avec Bobby Cannavale et Naomi Watts dans les rôles principaux. Mais Dahmer, basée sur l'histoire vraie (qui a foutu la gerbe aux internautes) du tueur désormais décédé et The Watcher, inspirée aussi d'une histoire vraie choquante, ont été battues.

Eh oui, une série franco-belge a éclaté Dahmer et The Watcher ! Il s'agit des Combattantes, une co-production TF1, RTBF et Netflix. La série, dispo depuis ce vendredi 28 octobre 2022 sur Netflix, a mis 3 jours pour éclater ses concurrentes. Les Combattantes arrive en deuxième position du top 10 Netflix, derrière Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, et devant The Watcher (troisième place) et Dahmer (quatrième du classement).

La série Les Combattantes raconte le destin de 4 femmes au début de la première guerre mondiale

Le casting des Combattantes se compose d'Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Sandrine Bonnaire, Tom Leeb ou encore Laurent Gerra.

L'histoire, elle, se déroule en septembre 1914, au début de la première guerre mondiale. L'intrigue suit 4 femmes qui vont devoir faire face à l'horreur : Marguerite (Audrey Fleurot), une prostituée parisienne soupçonnée d'être une espionne, Caroline (Sofia Essaïdi), mariée à un propriétaire d'une usine de voitures qui est parti au front, Agnès (Julie de Bona), une mère supérieure d'un couvent transformé en hôpital militaire, et Suzanne (Camille Lou), une jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement.

Et si vous avez aimé Les Combattantes, vous pouvez aussi (re)voir Le Bazar de la Charité sur Netflix.