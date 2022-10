The Watcher : voici l'histoire vraie choquante qui a inspiré la série, et tout ne s'est pas passé comme dans la série

Dans The Watcher, Nora (Naomi Watts , Dean Brannock (Bobby Cannavale) et leurs enfants réalisent un rêve, celui de posséder leur propre maison. Ils ont placé toutes leurs économies dans une belle demeure dans l'idyllique Westfield, une banlieue du New Jersey. Mais la joie se transforme rapidement en horreur. Non seulement ils ne cessent de se confronter à leurs étranges voisins, mais ils reçoivent bientôt des lettres de menaces d'un étranger qui se fait appeler The Watcher et qui devient de plus en plus une nuisance pour la famille.

Une adaptation que tout le monde voulait

Ce qui ressemble à une invention hollywoodienne inspirée des meilleurs films d'horreurs trouve en fait ses racines dans une affaire bien trop réelle qui s'est déroulée en 2014. Après qu'un article de fond détaillé sur les incidents a été publié sur la section The Cut du magazine New York en 2018, Netflix a finalement obtenu les droits de cette incroyable histoire dans une guerre d'enchères qui l'opposait à cinq autres studios.

Au départ, The Watcher était censée être un film, mais au final, la décision a été prise de la transformer en série et c'est un véritable expert du genre qui s'est vu confier le projet. Après tout, le créateur d'American Horror Story Ryan Murphy a déjà prouvé de manière impressionnante avec American Crime Story et plus récemment avec Dahmer qu'il peut traiter de vrais crimes choquants d'une manière particulièrement captivante. Et ça se confirme puisque les internautes ont validé The Watcher, sorti le 13 octobre dernier.

La vraie histoire vraie derrière The Watcher

La série The Watcher prend évidemment quelques libertés. Le comportement étrange ou même ouvertement hostile des voisins en particulier est en grande partie inventé, tout comme de nombreux événements à l'intérieur de la maison. Mais les premiers messages du Watcher ont été assez bien respectés, avant que la série Netflix ne s'éloigne de ce qu'il s'est réellement passé.

L'histoire s'est déroulée dans la vraie ville de Westfield dans le New Jersey et les homologues réels du couple Brannock s'appellent Derek et Maria Broaddus. Après un coup de coeur, ils ont acheté une sublime maison qu'ils ont payé la modique somme de 1,35 million de dollars. Un beau jour, alors qu'ils n'avaient même pas encore emménagé (contrairement à ce qu'il se passe dans la série), ils ont reçu une lettre.

"Pourquoi êtes-vous ici" a écrit The Watcher, avant d'affirmer que sa famille surveillait la maison depuis des générations. "Connaissez-vous l'histoire de la maison ? Savez-vous ce qu'il y a dans ces murs ?" ont pu lire les Broaddus. L'auteur de la lettre a encore plus fait flipper la famille en dévoilant les avoir déjà observés et avoir vu leurs enfants. "Pour l'instant, j'en ai compté trois. Y'en a-t-il d'autres en route ? Devez-vous remplir la maison du sang jeune dont j'ai tant rêvé ? (...) Dès que je connaîtrai leurs noms, je les appellerai et les conduirai à moi." a écrit ce fou.

Une deuxième lettre a suivi dix jours plus tard, dans laquelle le Watcher a révélé une connaissance plus détaillée de la maison et de ses chambres. Il a également parlé des propriétaires précédents, qu'il avait déjà terrorisés et fait fuir avec succès, mais qui n'avaient pas dit un mot à Derek et Maria Broaddus lors de la vente de la maison. Après ces deux lettres effrayantes, le couple menacé a décidé d'éloigner leurs enfants de la maison et a finalement appelé la police. Ils ont fini par rester eux-mêmes à l'écart de la propriété, ce qui a incité The Watcher à écrire une troisième et dernière lettre : "Où êtes-vous allés les gars ? Vous manquez au 657 Boulevard". Pas flippant du tout.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin de la série.