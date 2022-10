"C'est une dinguerie" : cette série Netflix inspirée d'une histoire vraie flippante met tout le monde d'accord

Double succès pour Ryan Murphy. Déjà au top des classements Netflix avec la série Dahmer : Monstre, L'histoire de Jeffrey Dahmer qui bat des records, le célèbre créateur fait coup double avec la sortie de The Watcher qu'il a co-créée et produite. Sortie ce jeudi 13 octobre 2022, cette série façon You, inspirée d'une histoire vraie, est portée par Naomi Watts et Bobby Cannavale, avec aussi Jennifer Coolidge, Margo Martindale et Mia Farrow au casting.

The Watcher, ça raconte quoi ?

La famille Brannock pense avoir trouvé la maison de ses rêves dans la ville de Westfield dans le New Jersey. Mais peu de temps après leur emménagement, le rêve se transforme en cauchemar : ils reçoivent des lettres d'un mystérieux "Watcher" qui les observe. Harcelés, ils vont vivre une véritable descente aux enfers.

Ce scénario semble tout droit sorti d'un film d'horreur est pourtant, les événements de The Watcher sont réels ! La série est en fait inspirée d'une histoire vraie qui a été racontée dans un article du journal New York en 2018 : Derek et Maria Broaddus ont emménagé dans leur maison en 2014 avant d'être terrorisés par un stalker.

Les internautes sont tous d'accord

Une série qui semble faire l'unanimité auprès des abonnés de Netflix. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi aux 7 épisodes et ils ont adoré ! "The Watcher c'est une dinguerie cette série" ; "The Watcher, c'est excellent comme série purée, la musique, l'ambiance... Chaque fin d'épisode donne grave envie de voir la suite" ; "The Watcher 10/10 j'ai kiffé mais cette série montre à quel point le monde est rempli de fou cinglé taré psychopathe" ; "The Watcher est génial" ; "Si vous cherchez quoi regarder en ce moment comme série je recommande The Watcher à 100%. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant accroché avec une série" peut-on lire sur Twitter :