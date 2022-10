A peine arrivée sur Netflix, cette série bat un record du monde complètement improbable

Chaque semaine, Netflix met à dispo de ses nombreux abonnés de nouveaux programmes. Après le premier film interdit aux mineurs et la série Dahmer qui fait flipper tout le monde, vous pouvez découvrir la série The Midnight Club (découvrez notre avis sur ce show qui va encore plus nourrir votre obsession sur la mort). Elle sort tout droit de l'esprit de Mike Flanagan qui, avec cette nouvelle série, adapte un roman de Christopher Pike. Le pitch ? Malades en phase terminale, un groupe d'ados vit dans un hospice perdu au milieu de la forêt. Pour lutter contre la monotonie, ils se retrouvent chaque nuit pour se raconter des histoires bien flippantes.

Après les succès de ses séries d'horreur The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor puis Sermons de minuit, le célèbre réalisateur et créateur a donc tout donné pour ce nouveau projet, sorti ce vendredi 7 octobre 2022, quelques semaines avant Halloween. Et surprise, The Midnight Club a déjà droit à un bel honneur : la série est entrée dans le livre des records.

Le record battu par The Midnight Club

Alors que The Midnight Club est à présent disponible, la série a l'honneur d'enregistrer un record inutile mais drôle : celui du plus grand nombre de "jump scare" dans un seul épisode ! Il s'agit de l'épisode 1 qui contient pas moins de 21 jump scare dans une scène. Dans la scène en question, Natsuki (l'une des ados malades) raconte l'histoire de Ren qui voit des silhouettes flippantes lui sourire depuis les fenêtres de maison alors qu'il est dans la rue.