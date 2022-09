Nouveautés Netflix : le premier film interdit aux mineurs de la plateforme et la fin d'une série culte

Lou : Dans ce film d'action, Allison Janney et Jurnee Smollett font équipe. Après la disparition d'une petite fille, une femme solitaire fait équipe avec sa mère pour la retrouver à tout prix, alors qu'un orage sans précédent se déchaîne.

Déjà dispo.

Pokémon, Les chroniques d'Arceus : Sacha, Goh et Aurore enquêtent sur Arceus et font une découverte importante qui pourrait bouleverser l'univers.

Déjà dispo.

Fullmetal Alchemist, la dernière alchimie : Sorti en juin dernier au Japon, le film débarque enfin en France. On y suit la fin du périple des frères Elric et ça s'annonce 100% épique puisqu'ils vont devoir combattre comme jamais pour sauver leur nation d'une nouvelle menace dangereuse.

Dispo samedi 21 septembre.

Minions & More 1 : Si tu kiffes Moi, moche et méchant et Les Minions, alors cette série de courts métrages est faite pour toi. Les Minions prennent le pouvoir avec de nouvelles histoires pour les petits et les grands.

Dispo mardi 27 septembre.

Blonde : De son enfance traumatisante au succès dans le Hollywood des années 50 et 60, retour sur la vie et sur la carrière mouvementée d'un icône du cinéma : Marilyn Monroe. Ana de Armas incarne l'actrice et chanteuse culte dans ce film qui est le premier de l'histoire de Netflix à être interdit aux moins de 17 ans. Pas pour des scènes de sexe mais pour la présence de violences sexuelles notamment.

Dispo mercredi 28 septembre.

Les autres nouveautés Netflix du 23 au 29 septembre 2022

Voyage vers l'infini : Dans ce film documentaire, des physiciens, mathématiciens et cosmologistes se penchent sur la notion de l'infinie et ses implications pour l'univers.

Dispo lundi 26 septembre.

Séduction Haute Tension, Brésil, la suite : ils sont beaux, ils sont sexy et ils sont en manque ! La suite de la saison 1 de la version brésilienne de Too Hot to Handle nous réserve encore des moments torrides.

Dispo le mercredi 28 septembre.

GameStop, les geeks défient Wall Street : dans ce docu-séries, des traders amateurs mettent en place un plan pour gagner rapidement de l'argent. Peuvent-ils battre Wall Street ?

Dispo mercredi 28 septembre