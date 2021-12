Sissi (TF1) : une série trop sexy ? Les acteurs défendent les scènes hot

Après les trois premiers épisodes diffusés la semaine dernière, la saison 1 de Sissi se termine ce jeudi 30 décembre sur TF1. Portée par Dominique Devenport et Jannik Schümann, cette version 2021 de la vie de l'impératrice et de son mari Franz a de quoi dépoussiérer le mythe et donner un coup de vieux aux films avec Romy Schneider, sortis entre 1955 et 1957.

Mais cette version plus moderne fait débat chez les fans des films. Sur les réseaux, lors de la première diffusion, beaucoup ont critiqué le côté sexy du show. Discussion sur la masturbation, prostituées, kamasutra ou encore relation lesbienne, la série est bien loin des films et ça dérange certains qui trouvent ces scènes inutiles et pensent qu'elles n'ont été ajoutées que pour choquer et faire parler. Mais qu'en pensent les stars de la série ?

"Le sexe est important pour l'histoire"

Dominique Devenport et Jannik Schïmann n'ont pas manqué de réagir aux critiques sur le côté sexy de Sissi. Dans une interview donnée à l'agence de presse allemande Spot on News, l'interprète de Franz a souligné que les scènes de sexe de la série n'étaient pas là par hasard, ni pour attirer le téléspectateur. Evoquant notamment le fait que son personnage est montré couchant avec une prostituée, l'acteur a déclaré : "Le sexe n'est pas seulement dans la série parce que nous voulions le montrer, mais parce qu'il est important pour l'histoire et la fait avancer." En ce qui concerne Franz, l'acteur rappelle que le personnage, avant le mariage, a toujours "perçu les femmes comme des objets et a utilisé le sexe comme un exutoire pour se défouler." Une chose qui change avec son mariage avec Sissi.

Quant à Dominique Devenport, elle a expliqué à FranceInfo : "Je suis toujours très prudente quand il s'agit de scènes de sexe dans les films. Très souvent, j'ai l'impression qu'elles sont là pour rendre le film plus intéressant. Mais là, dès le début, j'ai ressenti que ces scènes étaient très importantes dans l'histoire qu'on raconte." L'interprète de Sissi a aussi souligné le fait que ces scènes créent un contraste avec la vie du palais.

"Je n'ai pas l'impression de suivre les traces de Romy Schneider"

L'actrice a d'ailleurs aussi confié ne pas avoir l'impression de prendre la relève de Romy Schneider. "Je n'ai pas l'impression de suivre ses traces. Notre série est un récit de l'histoire, c'est pourquoi je ne me suis jamais considéré comme un 'successeur'. En fait, on a l'impression que le film et la série sont si éloignés que vous ne pouvez pas les comparer." a-t-elle expliqué à Heute.at.