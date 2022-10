Pépite Netflix : c'est sûrement la série d'horreur la plus incontournable de ces dernières années, et elle se regarde en moins d'une journée

Cette série étonnante a été l'une des plus grandes sensations en matière d'horreur l'année dernière. Certains en parlent même comme de la meilleure série sortie sur Netflix en 2021 et même de l'une des meilleures de son histoire ! Alors que sa nouvelle série, The Midnight Club, est sortie ce vendredi 7 octobre, c'est le moment de vous parler de la meilleure série de Mike Flanagan : Sermons de minuit.

Sermons de minuit, au bout de l'horreur

Après le succès de The Haunting of Hill House et de sa suite, The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan a fait son retour en septembre 2021 avec une nouvelle série d'horreur pour Netflix, mais cette fois avec quelque chose de différent et d'original, sans être basé sur des classiques littéraires du genre. Avec des acteurs comme Zach Gilford, Kate Siegel et l'incroyable Hamish Linklater, Mike Flanagan nous a offert une réinvention intéressante d'un style spécifique de fiction surnaturelle.

L'action se déroule sur une île isolée, au sein d'une communauté de pêcheurs très modeste et religieuse. Riley Fynn (Zach Gilford) est de retour sur ses terres natales après sa sortie de prison : il a été reconnu coupable et a été condamné pour homicide après avoir conduit en état d'ébriété et sous l'influence de drogues. Ce retour à la maison n'est pas vraiment excitant, mais pourrait être l'occasion pour lui d'abandonner complètement ses dépendances et de laisser ses démons derrière lui.

Cependant, quelque chose d'encore pire l'attend à son retour. Après la mort du précédent prêtre, un nouveau jeune prêtre arrive dans la communauté et éblouit tout le monde par sa candeur et ses sermons... mais il cache bien plus. Riley a perdu la foi il y a longtemps, ce qui l'éloigne de ses liturgies, mais il va commencer à enquêter un peu plus sur lui et va découvrir son terrible secret.

Une série forte et très personnelle

Bien que Mike Flanagan n'ait pas, avec Sermons de minuit, adapté un roman de Stephen King (ce qu'il a déjà fait avec Doctor Sleep), des détails de la mythologie de l'auteur sont présents dans la série, notamment le surnaturel et la religion qui sont ultra-présents, ainsi que l'exploration des communautés modestes de l'Amérique. L'atmosphère qu'il crée avec les éléments à sa disposition ne cesse d'être très réelle et humaine.

Bien sûr, la série reste un projet très personnel pour Flanagan. "J'ai toujours pensé que c'était le meilleur projet que j'aie jamais fait", a déclaré le réalisateur à propos de la série dans une interview, parlant des problèmes personnels qu'il choisit d'aborder ici et qui donnent à chaque personnage une richesse dramatique, à savoir les addictions et la religion. Sa façon d'introduire des émotions dans la terreur était déjà présente dans The Haunting of Hill House, mais ici, il la porte à son expression maximale.

Il est vrai qu'il pousse aussi assez loin certains éléments qui peuvent choquer certains téléspectateurs, comme sa tendance à la solennité ou les dialogues prolongés jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des soliloques. Mais Sermons de minuit nous offre aussi les meilleurs moments du genre horrifique de ces dernières années, des personnages vraiment riches et une mise en avant intéressante de la spiritualité, liée aux monstres du présent. Un peu plus de sept heures d'émerveillement authentique du fantastique !

Sermons de minuit est disponible sur Netflix.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.