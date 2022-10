Netflix : votre obsession pour la mort ne va pas s'arranger avec cette nouvelle série

Notre avis sur The Midnight Club

Depuis le début de sa carrière en 2000, Mike Flanagan nous fait trembler. Que ce soit au cinéma (avec Pas un bruit ou Ouija : Les Origines) ou en série, le réalisateur et scénariste nous a provoqué de nombreux cauchemars et sait jouer à merveille avec nos peurs. Il l'a aussi prouvé sur Netflix avec The Haunting of Hill House puis The Haunting of Bly Manor, suivie l'an dernier de Sermons de minuit. Moins horreur et plus spirituelle, cette dernière était tout de même une grande réussite. Autant dire qu'on attendait donc avec impatience sa nouvelle création, The Midnight Club.

Malheureusement, on a été un peu déçu devant les épisodes pour une raison très simple : bien que décrite comme une série d'horreur, elle est loin du niveau des séries précédentes et ne contient que quelques jump-scare parsemés ici et là au fil des épisodes. Si elle mise moins sur ce côté horreur et nous perd parfois un peu en chemin par moment, The Midnight Club a tout de même des choses intéressantes à raconter sur notre rapport avec la mort et notre volonté de survie à toute épreuve.

Encore une fois, Mike Flanagan mise sur un manoir troublant pour baser son action. Cette fois, il sert d'hospice à un groupe d'adolescents sur le point de mourir. Le casting est convaincant et il est agréable de découvrir de nouvelles têtes, le créateur aimant recaser ses acteurs fétiches dans ses séries. C'est encore le cas ici avec Zach Gilford et Samantha Sloyan (vus tous les deux dans des rôles importants dans Sermons de minuit) et avec d'autres guests mais ces acteurs ne prennent pas le dessus sur les jeunes du casting.

Malgré des lenteurs par moment et certaines sous intrigues pas toujours passionnantes, The Midnight Club tient grâce à cette alchimie entre les ados de la série et grâce aussi aux histoires effrayantes qui dénotent et apportent un vrai ton plus horrifique et flippant.