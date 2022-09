"Ça m'a foutu la gerbe pendant 24h" : les abonnés choqués et fascinés par la série de Netflix sur Jeffrey Dahmer

L'automne est là, ce qui signifie qu'Halloween s'apprête à faire son grand retour. Ca tombe bien, si vous cherchez quelque chose à regarder pour vous mettre dans l'ambiance et flipper comme jamais sur votre canapé, Netflix vient de mettre en ligne une nouvelle mini-série au sein de son catalogue : Dahmer - Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer.

Une histoire vraie qui fait flipper et enrager

Au programme de cette fiction au titre beaucoup trop long ? Co-créée par Ryan Murphy (American Horror Story) et portée par Evan Peters, celle-ci suit l'histoire du terrible tueur en série Jeffrey Dahmer, reconnu coupable par la justice en 1991 de 17 meurtres. Cet assassin est notamment célèbre pour s'être prêté à des actes de viol, nécrophilie et même cannibalisme sur ses victimes.

Une personnalité aussi sombre que terrifiante que Ryan Murphy et son équipe mettent parfaitement en avant à l'écran grâce au point de vue de ses victimes qui retrouvent une place centrale dans ce récit. A la fois violente et sanglante, sadique et crue, la série ne masque rien du monstre qu'était Jeffrey Dahmer, mais également des problèmes causés par une société inégalitaire et raciste, et nous plonge dans un univers cauchemardesque dont personne ne ressort indemne. Oui, il est impossible de ne pas aller checker plusieurs fois si notre porte est bien fermée, ou de vérifier qu'il n'y a vraiment rien sous notre lit après un tel visionnage, tout comme il est difficile de ne pas enrager face aux conséquences du white privilege, coupable de tant de vies brisées.

Les abonnés de Netflix en PLS

Une expérience horrifique intense qui est justement évoquée et vantée sur les réseaux sociaux. Là où Netflix avait pu décevoir ses abonnés ces derniers mois avec des choix parfois décevants (poke l'annulation de First Kill par exemple), la plateforme de streaming a finalement réussi à de nouveau mettre tout le monde d'accord avec cette création originale.

"La série Dahmer sur Netflix est une réussite totale. Au-delà de la chronique meurtrière, la série décortique implacablement comment les institutions et le racisme systémique ont protégé un serial killer. Glaçant et magistral" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Faut parler du fait que j'ai lu des milliers d'articles/vu des centaines de photos de l'affaire Dahmer dans ma vie et que 3 épisodes de la série ça m'a foutu la gerbe pendant 24h", "La mini-série Dahmer c'est une masterclass. Malsaine et puissante du premier au dernier épisode" ou encore "L'intérêt de Dahmer, énième série sur un serial killer, et au-delà de sa réalisation à la David Fincher, est d'aller pointer le racisme persistant et l'incompétence des institutions même dans les années 90 US, avec en filigrane l'aura de fascination que ces monstres procurent".