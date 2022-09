Netflix : cette série sur un tueur cannibale va vous faire flipper et vous rendre accro

Si les séries cartonnent sur Netflix, les documentaires centrés sur des crimes sordides ou des histoires flippantes ont aussi la cote. En 2015, le docu-séries Making a Murderer avait scotché les abonnés en suivant l'histoire d'un homme condamné à tort pour meurtre et depuis, la plateforme propose régulièrement de nouveaux programmes du genre, comme par exemple Keep Sweet, prie et tais-toi, mis en ligne en juin dernier. Mais la plateforme adapte aussi les histoires de tueurs en oeuvre de fiction : après Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile sur Ted Bundy, c'est Jeffrey Dahmer qui est la star d'une série glaçante.

Jeffrey Dahmer, un tueur en série qui a fait trembler l'Amérique

Si vous n'êtes pas un grand fan de true crime, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Jeffrey Dahmer. Et pourtant, cet homme, surnommé le cannibale de Milwaukee, a fait trembler l'Amérique. Entre 1978 et 1991, il a tué et démembré 17 hommes et jeunes garçons. Ses crimes ont débuté alors qu'il avait 18 ans et sont devenus de plus en plus sordides au fil du temps puisqu'il a eu des rapports sexuels avec des cadavres et a mangé des parties de leurs corps. Jeffrey Dahmer avait même l'habitude de conserver des "trophées" de ses meurtres, souvent leur crâne, dans son congélateur. Oui, pour la bonne ambiance, il faudra repasser !