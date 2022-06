Netflix : Keep Sweet, prie et tais-toi, le docu sur un gourou polygame qui choque mais qu'il ne faut pas rater

Sur Twitter, les abonnés Netflix sont à la fois fans du docu et traumatisés par cette histoire vraie

Keep Sweet : Prie et tais-toi (Keep Sweet : Pray and Obey en VO) fait partie des nouveautés sur Netflix. La série docu suit un gourou polygame qui a sévi aux USA. Et clairement, les épisodes qui sont dispos sur Netflix ont autant choqué que plu ! "Ça fait froid dans le dos", "J'suis sous le choc", "Je suis sur les fesses. (...) Le déroulement est juste fou", ou encore "Le nouveau documentaire Keep Sweet : Pray and Obey va m'empêcher de dormir ce soir tellement je suis tourmentée" ont avoué les twittos.

Mais les abonnés Netflix ont aussi tweeté qu'il fallait voir cette série documentaire, qu'ils la recommandent malgré l'histoire vraie et dramatique : "A regarder vraiment", "C'est une dinguerie", "Super intéressant", "Il se passe des trucs de fous"...