Nouveautés Netflix cette semaine : le retour d'une série ultra culte qu'on attend tous depuis 2019

Baby Fever, dispo dès le mercredi 8 juin

Tu kiffes les comédies romantiques Netflix ? Alors là, tu vas être servi(e) avec Baby Fever, une série danoise en 6 épisodes. Le pitch ? Nana, médecin spécialisée dans la fertilité, découvre qu'elle n'a plus très longtemps pour tomber enceinte et, un soir de beuverie, décide de s'inséminer avec le sperme de son ex. Une décision qui va causer plus d'une catastrophe dans sa vie, d'autant plus qu'un beau gosse va croiser sa route.

My Liberation Notes, dispo dès le lundi 6 juin

Les séries coréennes ont la cote sur Netflix. Squid Game qui aura bien une saison 2 (mais dans longtemps), Hellbound, All of Us are Dead et bientôt le remake de La Casa de Papel, on en veut encore plus et ça tombe bien : la plateforme met en ligne le k-drama My Liberation Notes, quelques jours après la fin de sa diffusion en Corée. On y suit trois frères et soeurs et une personne qu'ils ne connaissent pas et qui veulent échapper à leur quotidien compliqué.

Les nouveautés films Netflix de la semaine du 6 juin 2022

Les arbres de la paix, dispo dès le vendredi 10 juin

Avec Netflix, on peut aussi s'ouvrir à d'autres cultures et apprendre, sans bouger de notre canap. Les arbres de la paix nous plonge en plein coeur du génocide au Rwanda en 1994 à travers le parcours de quatre femmes de milieux différents, forcées de se cacher pour survivre. Une histoire bouleversante inspirée de faits réels qui ne laissera personne indifférent.